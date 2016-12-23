新加坡民團邀黃之鋒演講 未事先申請遭警方訊問

2016-12-23 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒因參與雨傘革命，被中國政府強力封殺，周邊地區也在中國施壓之下拒絕讓黃之鋒入境。新加坡當地媒體報導，黃之鋒上個月受民間單位邀請進行遠距演講，沒想到主辦單位因沒有事先申請，遭警方帶走訊問。

新加坡公民團體「社區行動網絡」，在11月26日舉辦有關公民抗命及社會運動的論壇，主辦單位因黃之鋒先前在泰國、馬來西亞都被拒絕入境，因此直接邀請他透過Skype遠距演講。

但此事仍引起新加坡當局的注意，根據《立場新聞》報導，新加坡社運人士范國瀚表示，當地警方在活動3天前，才通知說黃之鋒的遠距演講必須經過申請，但核准所需的時間至少要花上4天，最後主辦方仍決定按照計畫進行，范國瀚則在20日遭警方傳喚並訊問45分鐘。

黃之鋒批評新加坡政府的行為無法無天，凸顯了威權政府的封閉性，以及懼怕東亞地區社運組織的連結。