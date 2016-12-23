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歐洲最大型購物中心險遭恐攻 德警及時逮兩嫌

位於德國奧伯豪森市的歐洲最大型購物中心「CentrO」，傳出差點遭到恐怖攻擊的內幕消息，警方在收到通知的數小時內逮捕嫌犯。（圖擷自推特）

2016-12-23  15:56

〔編譯周柏憲／綜合報導〕德國警方表示，他們即時阻止一起針對德國西部城市奧伯豪森（Oberhausen）的歐洲最大型購物中心，以及人氣耶誕市集的恐怖攻擊計畫。

美國有線電視新聞網CNN、美聯社報導，警方懷疑，一對28歲和31歲、來自科索沃（Kosovo）的兄弟檔，打算攻擊奧伯豪森市的「CentrO」購物中心，兩人在離奧伯豪森15公里處的杜伊斯堡（Duisburg）遭警方逮捕。

警方聲明，警員收到「維安界的相關內幕消息」後的幾個小時內便逮捕兩嫌。

目前這對兄弟被拘留在杜伊斯堡（Duisburg）；德國當局正在調查這起可疑的攻擊計畫會實施到什麼地步，以及是否有其他人涉案。

警方22日已在「CentrO」及其附近的耶誕市集加派警力。

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  • 德警在CentrO加派警力。（圖擷自推特）

    德警在CentrO加派警力。（圖擷自推特）

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