歐洲最大型購物中心險遭恐攻 德警及時逮兩嫌
2016-12-23 15:56
位於德國奧伯豪森市的歐洲最大型購物中心「CentrO」，傳出差點遭到恐怖攻擊的內幕消息，警方在收到通知的數小時內逮捕嫌犯。（圖擷自推特）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕德國警方表示，他們即時阻止一起針對德國西部城市奧伯豪森（Oberhausen）的歐洲最大型購物中心，以及人氣耶誕市集的恐怖攻擊計畫。
美國有線電視新聞網CNN、美聯社報導，警方懷疑，一對28歲和31歲、來自科索沃（Kosovo）的兄弟檔，打算攻擊奧伯豪森市的「CentrO」購物中心，兩人在離奧伯豪森15公里處的杜伊斯堡（Duisburg）遭警方逮捕。
警方聲明，警員收到「維安界的相關內幕消息」後的幾個小時內便逮捕兩嫌。
目前這對兄弟被拘留在杜伊斯堡（Duisburg）；德國當局正在調查這起可疑的攻擊計畫會實施到什麼地步，以及是否有其他人涉案。
警方22日已在「CentrO」及其附近的耶誕市集加派警力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 失業率連3降 實質薪資仍倒退16年
- 西甲》皇馬新門將？ 西媒爆料庫爾圖瓦將加盟
- 威力彩頭獎13摃
- 朵朵小語 釋懷
- 吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過
- 周刊爆內閣將改組 副閣揆將轉任府秘書長
- 18％優存退場時間 林萬億：最晚6年內
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 第1胎還沒生 Angelababy就想懷二寶
- 2016耶誕專輯11-2：掌握耶誕，你少了這一款？
- T妹PO照公布最美部位 鄧佳華6字踢館
- 總預算未把關 公督盟：縣議會自我閹割
- 宜蘭三星警分局「封鄉掃毒」 破販毒集團
- 7旬翁買遊戲點數 店員阻詐
- 50.1％民眾不支持他連任 柯P這麼說...
- 漁船走私80公斤K毒 警擲筊找到毒窩
- 吳淡如收到NCC「警告函」 怒批「沒常識到極點」
- 《yes123求職網調查》 6成上班族想跳槽 盼薪39K
- 上任兩周年 宜市長醫院當志工
- 2016耶誕專輯13-1：最美的耶誕雪花
- 接見南韓新任駐台代表 總統：盼台韓區域安全對話
- 擴張太快 法蝶寢具驚傳倒閉
- 棒球年終世界排名 台灣只輸這3國
- 台東縣將設大型冷藏冷凍集貨場 做好農產品產量調節
- 自由廣場》第一游擊手投給我的球
- 成本增三億 週六郵局將減半
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 戰車翻覆案駕駛兵被起訴 八軍團：尊重司法
- 男子生日趴後酒駕釀禍 賣大麵羹阿婆：命差點沒了
- 棒球》曼尼復出真有影？妻子：支持他
- 東北季風增強全台降溫 淡水清晨僅14.2度
- 苑裡流動廁所出借 挨批一國兩制
- 「他被連結車輾過」民眾直擊五股死亡車禍
- 從咖啡豆看世界 國中小生體驗咖啡文化
- 江蕙肘擊惡煞 虎口遭割傷頭撞地
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Annette Lu blasts Obama for calling Taiwan ‘entity’
- NBA》耶誕節復仇日？湯普森：等不及打騎士
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：歐洲最大型購物中心險遭恐攻 德警及時逮兩嫌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分