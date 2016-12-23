英國研究性伴侶數目：3個最理想！

英國研究指出，性伴侶最理想數字為3個。（圖擷自每日郵報）

2016-12-23 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國一項研究指出，性伴侶最理想數字應該是「3個」，不過調查發現，英國女生平均有過5.81個性伴侶、男生平均有過8.4個，理想與現實明顯有差距。

《每日郵報》報導，英國諾丁漢（The University of Nottingham）等3所大學近日在《性研究》期刊上發表調查結果，英國人對性伴侶最理想的數字是3個。

調查針對188位18到35歲英國男女進行，結果發現英國男女希望他們的新性伴侶只和兩個人上過床，因此最理想性伴侶數字為3個。

調查發現，與6個以上男人上過床的女人，會讓英國男人沒有興趣，但睡過11個以上男人的女人，卻讓英國男人覺得「很有趣」。然而調查也指出，如果一個男性只是想上床而已，根本不在乎一個女人和幾個男人上過床。

據了解，英國女性平均有過5.81個性伴侶、男性平均有過8.4個，男女都沒有達到他們心中理想的性伴侶標準。