菲外長：菲美關係處於「岔路口」 川普上任會好轉

亞賽（見圖）認為菲美關係處於「岔路口」。（法新社）

2016-12-23 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上任後，選擇「親中遠美」。菲律賓外長亞賽（Perfecto Yasay）昨接受日本傳媒專訪時表示，菲美關係目前處於「岔路口」，不過川普上任關係可望好轉。

亞賽22日接受《共同社》專訪，他被問及杜特蒂多次嗆美、要求美軍撤離，美菲關係是否能延續？他表示，「我們不是小孩子，必須自己站起來。」菲律賓會追求獨立外交政策，美菲關係某種意義上處於「岔路口」。

不過他強調，杜特蒂與中國、俄羅斯親近，不代表會弱化與美國的關係。他補充，歐巴馬與杜特蒂追求的意識形態不同，這種關係必須建立在互相尊重的基礎上，也許川普上任情況會好轉。

此外，他透露菲律賓希望將強菲日關係，明年1月日本首相安倍晉三訪菲，也將前往杜特蒂的故鄉達沃市。