史上最小雪人 它比紅血球還小卻超精緻！

史上最小的雪人問世，僅不到3微米高。（擷取自《每日郵報》）

2016-12-23 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕世上最小雪人問世！

根據英媒《每日郵報》報導，來自加拿大安大略大學（University of Western Ontario）的研究團隊日前堆出史上最小的雪人，其高度小於3微米，遠比血液裡的紅血球還要小上許多。

報導指出，該團隊透過微米級技術將二氧化矽塑形並堆積成雪人軀幹及頭部，接著使用貴金屬鉑（白金）作為它高舉的手臂及鼻子，最後再以聚焦離子束點出小雪人的雙眼及臉上的微笑，創造出史上最小也最精緻的雪人。

此外，哥倫比亞大學的科學家去年曾使用特殊材質創造出世上最小的燈泡，其厚度僅達一個原子的寬度，科學家指出，雖然這個燈泡如此迷你，但其發出的光卻是肉眼可見的。