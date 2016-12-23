| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 國道一號連環車禍 10人受傷、車流嚴重回堵 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 國際

卡哇伊！日相撲力士海邊青春團拍 網友瘋傳

日本相撲力士千代鳳祐樹一行7人，在沖繩海邊拍攝青春寫真。（圖擷取自推特）

2016-12-23  15:36

〔即時新聞／綜合報導〕九重部屋所屬的日本相撲力士「千代鳳祐樹」，有著與外表不太相符的一顆少女心，他近日在個人推特上傳一系列和力士好友們到沖繩海邊拍攝的青春團拍，喜感模樣引發網友騷動，忍不住大喊「卡哇伊」！

年僅24歲的千代鳳祐樹，身高179公分、體重183公斤，是日本少女團體AKB48成員田名部美來的粉絲，常在推特上發布相撲力士的日常生活，他18日上傳和好友一行7人的海邊團照及影片後，衝擊性的畫面吸引逾萬人轉發，網友紛紛表示：「太可愛了」、「好像女高中生的照片喔」、「跳得很高嘛」、「著地的瞬間感覺島要沉了」。

一般的日本高中女生青春團拍。（圖擷取自http://blog.livedoor.jp/）

日本相撲力士千代鳳祐樹一行人在沖繩海邊拍攝青春寫真。（圖擷取自推特）

相撲力士們私下也上演像女生好友互餵彼此的戲碼，只是份量有點大。（圖擷取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日本 沖繩 相撲
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：卡哇伊！日相撲力士海邊青春團拍 網友瘋傳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.