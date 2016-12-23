卡哇伊！日相撲力士海邊青春團拍 網友瘋傳

日本相撲力士千代鳳祐樹一行7人，在沖繩海邊拍攝青春寫真。（圖擷取自推特）

2016-12-23 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕九重部屋所屬的日本相撲力士「千代鳳祐樹」，有著與外表不太相符的一顆少女心，他近日在個人推特上傳一系列和力士好友們到沖繩海邊拍攝的青春團拍，喜感模樣引發網友騷動，忍不住大喊「卡哇伊」！

年僅24歲的千代鳳祐樹，身高179公分、體重183公斤，是日本少女團體AKB48成員田名部美來的粉絲，常在推特上發布相撲力士的日常生活，他18日上傳和好友一行7人的海邊團照及影片後，衝擊性的畫面吸引逾萬人轉發，網友紛紛表示：「太可愛了」、「好像女高中生的照片喔」、「跳得很高嘛」、「著地的瞬間感覺島要沉了」。

みなさん、こんにちは〜〜（＾∇＾）

今日は、みんなで海で動画や写真を撮りました〜〜（＾∇＾）笑

みんないい笑顔で最高の沖縄巡業です（＾∇＾）笑

この動画は、最高です（＾∇＾） pic.twitter.com/3zM38Bgxed — 千代鳳 祐樹 （@kyuki43） 2016年12月18日

一般的日本高中女生青春團拍。（圖擷取自http://blog.livedoor.jp/）

日本相撲力士千代鳳祐樹一行人在沖繩海邊拍攝青春寫真。（圖擷取自推特）