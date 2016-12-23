誤信強暴鱷魚可治療陽痿 南非3兄弟命喪黃泉

南非3兄弟聽信巫醫的話，以為強姦鱷魚可以治療陽痿，結果全都命喪鱷口。（法新社）

2016-12-23 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕南非林波波省（limpopo）1個家族的3名兒子，最近都命喪鱷魚嘴裡，因為他們都有陽痿的問題，巫醫告訴他們可以嘗試去強暴雌性鱷魚，結果不幸全部被咬死。

據辛巴威《ZW News》報導，3兄弟的父親難過地說，巫醫施加的咒語應該會弱化鱷魚，讓他的孩子能夠安全地行動，但是看來鱷魚沒有被弱化，因此攻擊了3人。

家族成員表示，他們過去很相信這位巫醫，因為他很擅長治療男性疾病，所施展的儀式也相當有用，再加上習俗上不能責怪巫醫的行為，所以他們只能接受結果。

該家族也感嘆這3兄弟都是勇敢的，因為當中一位已經結婚，他必須要出手拯救自己的婚姻。當地政府則建議，民眾在執行儀式之前，可以先以安全為第一考量，不要去進行危險的儀式。