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霧霾軍用？中國專家：對抗美雷射武器的最佳防禦

張召忠的發言引發網友質疑。（圖擷自YouTube）

2016-12-23  14:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國霧霾有軍事用途？中國軍事專家張召忠近日受訪時表示，「霧霾是對抗（美軍）激光（雷射）武器最好的防禦」，此一說法引發網友質疑。

張召忠日前上中國《中央電視台》節目談美軍雷射光武器，主持人問他中國是否能反制雷射武器，他竟說「霧霾」就是對抗雷射武器的最佳利器。

他強調，霧霾中的金屬顆粒發揮作用，原本能打10公里的雷射光，遇到中國的霧霾就只能打1公里。

不過張召忠說法引發許多網友質疑，有網友說「這人要不是沒學過光學，要嘛就是軍盲，霧霾能防雷射？當軍火商吃屎長大的？﻿」、「真令人擔憂」。﻿也有中國網友認為「分析的有道理，美國對付不了我們的空氣污染﻿」另外台灣網友則諷刺他是「中國之光﻿」、「高等反諷學」。

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