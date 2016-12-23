「推」不停 川普24小時連3條推特論政

川普在24小時內針對中東、核武、軍武價格表達意見，對全球局勢有重大影響。（美聯社）

2016-12-23 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普善於用社群媒體向外界溝通，這一次他一口氣連推三條，針對中東、核武與軍武價格等議題接連透推特發表看法，影響全球局勢。

因以色列的屯墾活動遭到巴勒斯坦人的反對，埃及在聯合國會提案，針對是否「立即及完全停止在所佔領巴勒斯坦地區的殖民活動，包括東耶路撒冷」進行表決。川普在美國時間週四透過推特呼籲歐巴馬政府，美國應該投下反對票，讓埃及受到以色列壓力與川普表態的壓力之下，決定將這項投票延期。

接著，川普針對核武議題發表意見，認為「美國必須全力加強及擴大其核武能力，直到世界對核武議題醒悟過來」，而俄羅斯總統普廷日前也曾公開發言要加強核武能力，讓外界擔心美俄是否會重啟核武軍備競賽的歷史。

第三則是美國軍武價格的問題，川普認為政府在採購軍火商洛克希德馬丁的F-35戰鬥機費用過於昂貴，要求波音公司報價性能相仿的F-18超級大黃蜂戰機，而在這則推特發布之後，洛克希德馬丁的股價下跌2%。