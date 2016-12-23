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最狂團體照！ 法國高中生全裸合拍畢業照

法國亞維儂地區一所高中的科學和技術類班級學生，決定脫光光拍畢業照。（圖擷自《每日郵報》）

2016-12-23  13:51

〔即時新聞／綜合報導〕學生畢業時總是要和同學老師拍個團體照留念，但恐怕沒多少人拍過全裸畢業照！法國亞維儂（Avignon）的Lycee Federic Mistral高中學生，就決定脫光光上陣，他們的老師也不甘示弱地寬衣湊一腳。

據《每日郵報》報導，該高中科學和技術類班級的學生，渴望創造出原創性的畢業回憶，所以這些17歲或18歲的年輕人脫下衣服拍攝畢業照，為了避免太過色情，他們也策略性地用黑卡遮住重要部位。

這張照片立即在法國引起大量討論，許多人讚賞高中生們的勇敢，認為這才是真正的自由態度。但還是有不少人感到震驚，直說考慮到學生的年齡後，會讓人覺得有些不妥。

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