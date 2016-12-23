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英本週第二起監獄大暴動 「占樓放火」逾千人關禁閉

英國肯特郡一所監獄稍早發生暴動，暴動平息後，共有逾千名囚犯遭禁閉處分。（擷取自《BBC》）

2016-12-23  15:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國肯特郡斯威爾賽德皇家監獄稍早發生暴動事件，超過60名囚犯逃出，一度占領獄中一棟房舍。報導指出，本次暴動後，共有逾千名囚犯面臨禁閉處分，過程中有房舍遭放火，所幸沒有人員傷亡。

根據英媒《BBC》報導，事發於當地時間週四（22日）晚間，超過千名囚犯擺脫獄方控制，並對建築物大肆破壞。一名高官表示，在暴動過程中有囚犯縱火，不過火勢隨即被撲滅，並未造成嚴重傷害。

報導指出，事發後，有關當局立刻出動「旋風衝鋒小組（Tornado）」趕到現場，在與囚犯斡旋並施壓後，23日凌晨1時左右鬧事囚犯宣布投降，並被送回牢房中進行「禁閉處分」。

一名自稱是該監獄囚犯的男子表示，此次暴動是因獄警突襲牢房而爆發，「獄警經驗不足與犯人待遇的剝削是暴動的導火線」，這名男子說，「這些負面狀況加深了獄警與囚犯之間緊張的情勢」。

據悉，這是英國在不到一星期內發生的第二起監獄暴動事件，日前在伯明翰皇家監獄，也曾發生一起持續12小時的囚犯暴亂事件。對此，英國監獄官員協會主席羅爾夫（Mike Rolfe）坦言人手嚴重短缺，他並將威爾塞德監獄形容是一個「工作難度特別高的地方」，其犯人暴力程度也較高。

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