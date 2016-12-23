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青瓦台護士踢爆 朴槿惠注射胎盤素頻率高

南韓總統朴槿惠被青瓦台護士踢爆，多的時候1週會有1至2次注射胎盤素，少的話1個月也會有1、2次。（法新社）

2016-12-23  13:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠涉入親信干政風波遭國會彈劾，同時她在世越號沉沒事故當天，到底有沒有打「美容針」的行程也遭調查。時任總統府青瓦台軍官護士的趙與玉（音譯）指出，自己當時沒有替朴槿惠進行注射行為，但她透露了朴槿惠注射胎盤素的頻率，多的時候1週會有1至2次，少的話1個月也會有1、2次。

據韓國《中央日報》報導，趙與玉到國會參與聽證會時強調，在世越號事故當天，自己並沒有在總統的臉或脖子上注射藥物，也從未注射過鎮靜性藥物異丙酚。但她承認之前有親手幫朴槿惠和青瓦台職員注射胎盤素，只要有處方就會執行。

不過趙與玉的說詞被質疑前後不一，例如她過去曾說世越號沈船當日，她是在青瓦台醫務樓上班，後來卻改口說是「醫務室」，也因此成為國會議員關注的問題。

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  • 曾任南韓總統府青瓦台軍官護士的趙與玉（音譯），透露總統朴槿惠注射胎盤素的頻率。（歐新社）

    曾任南韓總統府青瓦台軍官護士的趙與玉（音譯），透露總統朴槿惠注射胎盤素的頻率。（歐新社）

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