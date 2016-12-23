青瓦台護士踢爆 朴槿惠注射胎盤素頻率高
2016-12-23 13:34
南韓總統朴槿惠被青瓦台護士踢爆，多的時候1週會有1至2次注射胎盤素，少的話1個月也會有1、2次。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠涉入親信干政風波遭國會彈劾，同時她在世越號沉沒事故當天，到底有沒有打「美容針」的行程也遭調查。時任總統府青瓦台軍官護士的趙與玉（音譯）指出，自己當時沒有替朴槿惠進行注射行為，但她透露了朴槿惠注射胎盤素的頻率，多的時候1週會有1至2次，少的話1個月也會有1、2次。
據韓國《中央日報》報導，趙與玉到國會參與聽證會時強調，在世越號事故當天，自己並沒有在總統的臉或脖子上注射藥物，也從未注射過鎮靜性藥物異丙酚。但她承認之前有親手幫朴槿惠和青瓦台職員注射胎盤素，只要有處方就會執行。
不過趙與玉的說詞被質疑前後不一，例如她過去曾說世越號沈船當日，她是在青瓦台醫務樓上班，後來卻改口說是「醫務室」，也因此成為國會議員關注的問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 為了這目標再戰2018！ 柯P表態：努力爭取連任
- 諸羅山盃少棒賽》仙台教頭色川冬馬 周遊列國野球人
- 小賈斯汀被阿根廷起訴 嗆法官想出名
- 咆哮毀公物遭社區趕走 竟開槍洩憤
- 戰車翻覆案駕駛兵被起訴 八軍團：尊重司法
- 自由廣場》公投修法 怎堪一個亂字
- 駕駛兵害4命被訴 陸軍：仍操舊業
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 博士揪團開社企 教香園有機處理廚餘
- 王浩宇再爆：朱家龍差點接永平董座 學生成傭人
- 諸羅山盃少棒賽》偶像山田哲人 仙台菅原開轟致勝
- 失業率連3降 實質薪資仍倒退16年
- 宜蘭三星警分局「封鄉掃毒」 破販毒集團
- BIGBANG情事大揭密！GD被爆是愛情魯蛇
- 淡水輕軌鷹架倒落瞬間 畫面曝光
- 得分王爭霸 魏少飆贏戴維斯
- 暗戀前女友 人夫7闖香閨裝針孔
- 大學兼任助理爭議 高教工會痛批教育部擺爛
- 脫小褲褲賺小費 沒關門算猥褻
- 南所技訓小吃 好料擺滿桌
- 感覺紀事簿 耶誕節要有耶誕樹
- 2016耶誕專輯13-3：最美的耶誕雪花
- 住宅法三讀通過 社會住宅至少三成為弱勢住戶
- 聖國學生獎學金 將跨部會討論
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 老人「開心」風險大 長庚引新技術「無縫線瓣膜」
- 「請抽菸」 但菸盒裡裝的卻不是香菸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Annette Lu blasts Obama for calling Taiwan ‘entity’
- 政院將打造「全台軌道網」
- 卡莉包裝耶誕禮物 錫箔紙放閃
- 日職》年初與王建民激烈競爭 養樂多挖大聯盟猛將
- 菲爾普斯重磅雙10 斷台銀4連勝
- 紓困最老銀行 義大利國會通過200億歐元基金
- 看不見未來 無奈退出企排聯賽
- 波霸千金泡湯較量 談擇偶自爆動手打男友
- 南市議會推擠爆衝被起訴 郭清華：已道歉
- 中華電信基金會10年 紀錄片真誠感動
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：青瓦台護士踢爆 朴槿惠注射胎盤素頻率高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分