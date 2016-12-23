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貓奴搞什麼… 大眼貓穿聖誕裝網友超愛

赫爾曼穿上精靈裝。（圖取自推特）

2016-12-23  13:30

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥哥本哈根最出名的大眼貓赫爾曼（Herman）有了最新裝扮，主人替擁有超大眼睛的牠穿上聖誕精靈裝，造成網友瘋狂。

赫爾曼因罹患「自發性晶體脫位」（spontaneous lens luxation），導致眼睛特別大，但他除了眼睛之外，身體健康與其他貓咪無異，喜歡玩球、玩鞋帶，活潑可愛。赫爾曼的主人近日替牠穿上聖誕精靈裝，網友紛紛大讚可愛。可惜赫爾曼似乎對此沒什麼興趣，一會兒就不穿了。

表情有點無奈。（圖取自推特）

網友紛紛讚牠可愛。（圖取自推特）

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