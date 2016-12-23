遏止隨地便溺歪風 印度與Google合推尋廁App
2016-12-23 12:29
印度隨地便溺風氣盛行，連印度警察自己也會隨地小便。（圖片擷取自印度時報）
〔即時新聞／綜合報導〕印度全國有約70%的家庭沒有廁所，民眾隨地便溺的風氣盛行，一方面影響環境衛生，另外也有損市容，印度政府推行多項政策試圖遏止歪風，最新手段是與Google合作，推出廁所定位服務App，來幫助用戶找到廁所。
綜合外媒報導，Google公司週四推出一款與印度政府合作開發的廁所定位服務APP，幫助用戶找到鄰近的公共廁所，希望可以改善印度民眾隨地便溺的問題。
這款APP允許用戶輸入諸如「廁所」、「洗手間」等關鍵字，以搜索附近最近的公廁，並且如Google地圖上的景點、餐廳等一樣，用戶可以對廁所進行評分，描述廁所狀態與是否收費等，目前已在德里和中央邦推出。
Google地圖印度公司產品經理笈多（Sanket Gupta），在德里舉行的廁所定位APP發布會上表示，「在開通服務的地區，如果你在Google地圖上搜索廁所，你就會看到附近的洗手間列表，以及各自的地址以及開放時間等信息」，他認為，印度民眾找個公廁是非常困難的，假如隨手就能獲得這些訊息的話，事情就會變得容易得多。
不過有人批評，該服務只適用於行動網路涵蓋率高、人們會使用智慧型手機的地區，而大多數無法獲得良好衛生條件的民眾都在農村地區。
印度隨地便溺行為盛行，為了遏止歪風，印度政府想出許多方法，包含派出水車在街上巡邏，看到有民眾當街便溺，就會以強力水柱沖向民眾；或是派志工巡邏，看到任意便溺的民眾，就在後方擊鼓和吹哨，讓對方當場難堪，甚至祭出罰則，便溺「現行犯」將入獄24小時，繳交罰金後才可獲釋。
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