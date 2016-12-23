遭韓、德檢方夾殺 崔順實被爆隱匿百億元資產
2016-12-23 10:34
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠親信崔順實干政案正由獨立檢察組調查中，崔順實的女兒鄭尤拉也受到劇烈影響，除了被爆出走後門進入名校梨花女子大學就讀外，兩人現在更被指控在德國成立500間空殼公司，隱匿多達6億美元（約台幣193億）的資產。
綜合韓媒報導，鄭尤拉被視為干政案重要人士之一，獨立檢察組已經要求她回國接受調查，她的護照也將被回收作廢。德國檢調指出，崔順實與鄭尤拉涉嫌在德國成立500家空殼公司，並隱匿6億美元資產，且在全歐洲都有人頭帳戶流通。
獨立檢察組除了對鄭尤拉發出逮捕令外，也向德國檢方尋求鄭在當地的資訊，以及兩人公司商業來往的相關文件，藉由釐清崔順實在德國的一舉一動，讓整起干政案能夠更加明朗。
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