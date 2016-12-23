曾罵普廷腦殘 史達林之孫陳屍街頭

前蘇聯強人史達林的孫子朱加什維利，週四被發現陳屍在住家附近街道上，死因不明。（圖擷自《Mirror》）

2016-12-23 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕前蘇聯強人史達林（Josef Stalin）的孫子朱加什維利（Yevgeny Dzhugashvili）週四被發現陳屍在住家附近街道上，死因不明，他為了維護祖父的名譽奔波法院，還曾批評現任俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）沒大腦。

綜合外媒報導，史達林的孫子朱加什維利週四被發現陳屍在莫斯科住家附近的街道上，

現年80歲的他在俄羅斯擔任軍事學院講師，超過25年，他自豪地使用祖父史達林原本的姓（Dzhugashvili），為了維護爺爺的名譽，他經常到法院打官司，但都無法翻案，最近一次是去年他要告一位作者在有關「卡廷大屠殺」（Katyn massacre）的文章中指責史達林是嗜血食人魔，但依然敗訴收場，他曾感嘆：「雖然不斷地嘗試上法院，但好像在打空氣一樣沒有結果」。

當地醫院證實朱加什維利已經死亡，但是並未透露死因，擁有大砲性格的他對現在俄羅斯政府批判毫不留情，曾痛批現任總統普廷「沒大腦」（without brains）。

蘇聯強人史達林執政近30年（1924-1953年），評價兩極，曾帶領蘇聯獲得二次大戰的勝利，並在他執政期間擴張領土成為能與美國抗衡的超級大國，但他在30年代發起政治血腥鎮壓和屠殺迫害的「大整肅」運動，超過130萬人遭受政治迫害，近半被處死，所推行農業集體化，引發烏克蘭大饑荒，由於蘇聯封鎖訊息具體餓死人數估計在250萬到480萬之間。