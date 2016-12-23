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冷戰重現？ 繼普廷後 川普揚言恢復核武競賽

2016-12-23  10:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普今日發言，強調「美國必須全力擴大其核武能力」，再加上俄羅斯總統普廷稍早曾發表過類似的言論，令外界頻頻推測，美俄是否將恢復核軍備競賽。

川普稍早透過推特發文稱，「美國必須全力加強及擴大其核武能力，直到世界對核武議題醒悟過來」，雖然不是正式場合上的官方發言，但緊接在普廷類似的言論後發出，仍對國際局勢投下一顆未爆彈。

《華盛頓郵報》報導，普廷於週四發言，盛讚俄軍在敘利亞內戰中的表現，接著提到如何帶領俄羅斯邁向強盛。「我們需要加強核武能力」普廷說，「特別是承載核武導彈的性能，讓其能穿透任何現有的導彈防禦系統」。

美俄兩國都屬聯合國《不擴散核武器條約》的締約國，從冷戰時期起，美國與前蘇聯的軍備競賽均採取「相互保證毀滅」的策略；到了老布希時期，美國推動不再製造新核彈頭的政策；冷戰結束至今，美俄兩國的核武數量均年年減少，惟此次川普發言恐讓核軍備競賽的議題再次浮上檯面。

川普曾於競選時談論過核武議題，他表示，「若北韓有核武，難道不會想讓日本也擁有核武以制衡嗎？」不過他稍後受訪時改口道，「這種核武世界是非常可怕的」。

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  • 川普今於推特發文，強調「美國需全力加強核武能力，直到世界對此醒悟為止」。（美聯社）

    川普今於推特發文，強調「美國需全力加強核武能力，直到世界對此醒悟為止」。（美聯社）

  • 世界各國保有核武數量圖。（擷取自《華盛頓郵報》）

    世界各國保有核武數量圖。（擷取自《華盛頓郵報》）

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相關關鍵字： 俄羅斯 冷戰 川普 普廷 核武 美國 軍備競賽
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