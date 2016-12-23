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澳警突襲掃蕩逮6男1女 成功防止耶誕節恐攻

今日稍早澳洲警方逮捕6男1女，成功阻止可能發生的耶誕節恐攻。圖為人潮眾多的聯邦廣場。（圖擷取自BBC）

2016-12-23  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，澳洲警方今表示，他們逮捕6男1女，成功防止可能在墨爾本發生的耶誕節恐攻，局長艾希頓表示，在警方突襲掃蕩恐怖份子後，對公眾的威脅已解除。

《BBC》報導，局長艾希頓（Mr Ashton）表示，警方經過多週監控後，在墨爾本北部與西部5處，進行突襲掃蕩。這些涉嫌犯案者，計畫使用爆裂物、刀械與軍火等武器，預計將於耶誕節當天，在弗林德斯車站、聯邦廣場，以及聖保羅大教堂等地進行恐攻。

艾希頓也指稱，遭逮7人當中，1男1女隨後獲釋，其餘5人則遭到警方拘留，其中4名是在澳洲出生，但有黎巴嫩背景的20多歲男性，另名男子則是埃及裔澳洲籍，「他們受到伊斯蘭國的宣傳的啟發，而自我激進化」。

警方成功阻止試圖想分裂澳洲人的大規模恐怖陰謀，澳洲總理滕伯爾（Malcolm Turnbull）對此回應，「我們不會讓那些人得逞」，政治家安德魯斯（Daniel Andrews）則痛批，「這根本是假借信仰之名，行惡魔行徑之實」。

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