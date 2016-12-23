澳警突襲掃蕩逮6男1女 成功防止耶誕節恐攻
2016-12-23 10:18
今日稍早澳洲警方逮捕6男1女，成功阻止可能發生的耶誕節恐攻。圖為人潮眾多的聯邦廣場。（圖擷取自BBC）
〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，澳洲警方今表示，他們逮捕6男1女，成功防止可能在墨爾本發生的耶誕節恐攻，局長艾希頓表示，在警方突襲掃蕩恐怖份子後，對公眾的威脅已解除。
《BBC》報導，局長艾希頓（Mr Ashton）表示，警方經過多週監控後，在墨爾本北部與西部5處，進行突襲掃蕩。這些涉嫌犯案者，計畫使用爆裂物、刀械與軍火等武器，預計將於耶誕節當天，在弗林德斯車站、聯邦廣場，以及聖保羅大教堂等地進行恐攻。
艾希頓也指稱，遭逮7人當中，1男1女隨後獲釋，其餘5人則遭到警方拘留，其中4名是在澳洲出生，但有黎巴嫩背景的20多歲男性，另名男子則是埃及裔澳洲籍，「他們受到伊斯蘭國的宣傳的啟發，而自我激進化」。
警方成功阻止試圖想分裂澳洲人的大規模恐怖陰謀，澳洲總理滕伯爾（Malcolm Turnbull）對此回應，「我們不會讓那些人得逞」，政治家安德魯斯（Daniel Andrews）則痛批，「這根本是假借信仰之名，行惡魔行徑之實」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 拋杯、摔預算書 南市預算審查又吵成一團
- 小貨車「飛車過溝」掉進草叢 駕駛不見了
- 撐不到半年 北斗地王的咖啡店驚傳停業
- 女老師、男記者 養殖績優獲獎
- 行銷台東好物 首間伴手禮店開張
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws start today after ‘oversight’
- 雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 永不放棄 10逆境生「書」寫擁夢故事
- 超盧奧客砸玻璃 被上銬就乖了
- 李振昌加盟洛磯 經典賽恐退出
- 扶輪社愛心列車抵東 耶誕鞋盒送愛心
- MLB》印人拚69年來首冠 20億簽40轟級明星重砲
- 歡樂耶誕城 幼兒打造仿真迷你版
- 大四正妹變藝廊老闆 ４個月賺80萬
- 王菲開唱8900張門票 官方售票網只有800張
- 卡莉包裝耶誕禮物 錫箔紙放閃
- 衝記憶體產能 海力士砸27億美元建廠
- 監察委員巡視行政院 林全：持續改革、加強管考
- 濱海區設民宿 最快明年中開放申請
- 低地板公車 宜蘭明年至少添購10輛
- 從咖啡豆看世界 國中小生體驗咖啡文化
- 吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過
- 公益彩券回饋金 助2萬人繳健保費
- 步姊閃離閃戀 甜黏猛男教練
- Jolin驚爆提分手 6年VJ戀11月斷愛
- 總預算未把關 公督盟：縣議會自我閹割
- 2016耶誕專輯11-2：掌握耶誕，你少了這一款？
- 縣府流浪犬舍遇阻 溪州鄉長：應從源頭管制
- 珍珠柑好身價 中寮農會1斤80元收購
- 看不見未來 無奈退出企排聯賽
- 南市議會推擠爆衝被起訴 郭清華：已道歉
- 林正義：中國若改變思維 有助兩岸穩定
- NBA》林書豪準大三元 難擋勇士逆襲
- 周子瑜沾台獨勝雙宋 爆紅韓星榜奪冠
- 李佳薇陳勢安Erika 嗨玩交換廢物
- 12/23重要財經新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：澳警突襲掃蕩逮6男1女 成功防止耶誕節恐攻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分