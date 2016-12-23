溜冰場5000魚屍爭議後 札幌雪祭續辦「魚冰」
2016-12-23 08:59
札幌雪祭明年2月將會繼續展出「魚冰」。（圖擷自《朝日新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡遊樂園「太空世界」的溜冰場，日前以「冰的水族館」為噱頭，在冰面下埋藏5000隻魚屍，隨即被日本網友罵翻，業者也只得出面道歉。不過在明年2月展開的札幌雪祭，卻還是會展示「魚冰」，將螃蟹和鮭魚鑲在晶瑩剔透的冰層裡，展現出北海道的魚類生態。
據《朝日新聞》報導，札幌雪祭在1984年開始就有「魚冰」展覽，是相當有人氣的活動，但是自從「太空世界」的爭議後，就有人開始反思「魚冰」的正當性，不久前北九州溜冰場冰魚的計畫，也因為相關批評而宣告終止。
主導「魚冰」展覽的薄野觀光協會，則在一番考慮下，決定明年2月雪祭時會繼續展出，因為他們收到許多民眾的聲援，要求這項傳統不可中斷。
日本福岡遊樂園「太空世界」的溜冰場，先前在冰面下埋了5000具魚類屍體作為噱頭，慘遭日本網友罵翻，業者也因此道歉。（圖擷自「スペースワールド」臉書）
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