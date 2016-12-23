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中國婚禮失控 伴娘遭眾男抓乳狂摸

眾男伸手強摸伴娘。（取自每日郵報）

2016-12-23  10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國婚禮時常傳出脫序行為，這次的畫面連外媒都注意到了。一名被認為是伴娘的女子，遭到男賓客包圍亂摸。

《每日郵報》報導，近日在網路上流傳一段影片，片中至少7名男性，對一名像是伴娘的女性上下其手。有人按住伴娘的臉，有人則伸手抓她胸部，大家笑成一團，其他賓客則是拿著手機狂拍，完全沒有要出手阻止的意思。報導說，這是中國諸多不像樣婚禮影片的其中之一。

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  • 伴娘表情耐人尋味。（取自每日郵報）

    伴娘表情耐人尋味。（取自每日郵報）

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