川普新政府人事案 白宮發言人出爐

共和黨全國委員會通訊總監史派瑟（Sean Spicer）將擔任白宮發言人。（路透）

2016-12-23 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普週四公布新政府對外溝通團隊人事，其中共和黨全國委員會通訊總監史派瑟（Sean Spicer）將擔任白宮發言人。

《福斯新聞》報導，除史派瑟擔任白宮發言人外，川普團隊也公布希克斯（Hope Hicks）和米勒（Jason Miller）分別擔任策略通訊總監、白宮通訊總監，史卡維諾（Dan Scavino）擔任社群媒體總監。

媒體指出，川普聲明中表示；「史派瑟、希克斯、米勒和史卡維諾是競選團隊和交接團隊中的重要成員，我對於他們能好好傳達『讓美國再次偉大』計畫給大眾，感到相當興奮。」消息傳出後，史派瑟也在推特發文感謝川普給予他這個機會。