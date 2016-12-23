美近年最大規模擴軍 中軍事專家：可能派遣亞太制中
2016-12-23 07:55
美國海軍近日發布兵力結構評估，將大幅擴增艦艇數量。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近日發布兵力結構評估，將大幅擴增艦艇數量，有中國軍事專家指出，這是美軍自80年代以來最大擴軍計畫，可能將軍力派遣亞太。
《環球時報》報導，美軍艦艇將由現有的273艘增至355艘，並刊出中國軍事專家李傑分析，過往美軍實施「亞太再平衡戰略」時，往往在第一時間派遣最新型海空武器，但此一做法難以阻遏中國。該專家認為，美軍力求一流武器和先進作戰理論的結合，做到「劍超人，劍法更超人」。
李傑分析，今年7月美軍推出分布式殺傷作戰概念，便是用於應對中國等國「反介入」的威脅，將航母撤至對方導彈射程之外，並將各類艦艇都裝上中遠距攻擊武器。李傑認為此一作戰理論確實克服美國海軍的缺陷，實現「漂浮者，均戰鬥」的目的。
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