| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 國際

川普起用共和黨老將史派瑟為白宮發言人

2016-12-23  04:28

〔中央社〕美國總統當選人川普（Donald Trump）今天公布媒體團隊人事，宣布將延攬共和黨資深策士史派瑟（Sean Spicer）擔任白宮新聞秘書，成為他新政府的發言人。

有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，史派瑟是華府老面孔，長期擔任共和黨全國委員會首席發言人。

同時獲任命擔任白宮新聞相關要職的還有三人，米勒（Jason Miller）將出任聯絡室主任，史卡維諾（Dan Scavino）出任社群媒體事務主任，希克斯（Hope Hicks）則出任策略聯絡事務主任。

川普正在佛羅里達州南部的豪宅，準備度過耶誕假期。他發布聲明說，以上四人「在競選和政權移交期間都是我團隊的重要成員」。

「紐約時報」（New York Times）報導，川普原本希望說服曾任他競選總幹事的康威（Kellyanne Conway），至少分擔新聞秘書的責任，但遭她拒絕。

川普稍早已任命康威為白宮的諮詢顧問，以回報她協助他贏得選戰。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：川普起用共和黨老將史派瑟為白宮發言人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.