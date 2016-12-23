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風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
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敘利亞收復阿勒坡 獲六年內戰最大勝利

2016-12-23  04:00

〔中央社〕敘利亞軍方今天宣布，已由叛軍戰士手中完全收復第二大城阿勒坡（Aleppo），這是敘利亞爆發內戰近六年來政府獲得的最大勝利。

軍方發布聲明說：「武裝部隊總司令部宣布，阿勒坡已由恐怖主義和恐怖分子手中獲得解放，恢復安全，這要歸功於眾多烈士奉獻熱血，以及英勇武裝部隊和盟軍部隊的犧牲。」

國營電視台稍早報導，最後一支接運叛軍和平民的車隊已經離開阿勒坡城東。

紅十字國際委員會（ICRC）稍早表示，超過4000名戰士在「最後階段」撤離中，離開反抗軍在阿勒坡的控制區。

撤離行動已持續一週，戰士和平民離開這個曾由反抗軍控制的地盤。

這場可怕內戰已持續超過5年，對敘利亞反抗軍而言，失去阿勒坡東區是最大挫敗；而對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）而言，則是一大勝利。

阿塞德今天大讚協助作戰的盟友俄羅斯和伊朗。

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