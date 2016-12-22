南韓總統彈劾案首次預審 要求交代朴槿惠行蹤

2016-12-22 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法庭今（22）日首次預審南韓總統朴槿惠的彈劾案，憲法法庭提議將彈劾的理由歸類為5大項，並特別要求具體交代朴槿惠在「世越號」沉船當天，事發7小時內的行蹤。

《韓聯社》報導，朴槿惠本月9日遭南韓國會彈劾停職並聲請憲法法庭審理，在正式審理前，憲法法庭今日展開首次預審，提議將彈劾的理由歸類為5大項，包括「崔順實等幕後組織干政，違反國民主權和法治主義」、「總統濫用職權」、「侵害言論自由」、「收賄」等。

憲法法庭並特別要求開庭時要具體交代朴槿惠在「世越號」沉船當天，事發7小時內的行蹤；2014年「世越號」沉船當天，朴槿惠直到下午5時才現身救援指揮中心，神隱7小時，遭指控救災不力。此外，憲法法庭開庭時也不排除傳喚朴槿惠親自說明。