槍殺俄大使兇手 曾8次負責保護土耳其總統

2016-12-23 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫（Andrey Karlov）19日在土國首都安卡拉遭槍殺身亡。兇手是土國警察艾丁塔斯（Mevlut Mert Altintas），他自今年7月起，曾8次負責保護土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）。

綜合媒體報導，22歲的艾丁塔斯19日為非執勤時間，當天他在攝影展向演說中的卡羅夫連開9槍，並在行凶後高呼「不要忘記敘利亞、不要忘記阿勒坡」等語，最後遭擊斃。

據報導，艾丁塔斯已在安卡拉擔任特種部隊警察2年半，7月該國發生政變後，曾8次在艾多根出席的場合執勤。與政府友好的土耳其《自由日報》（Hurriyet）主筆席爾維（Abdulkadir Selvi）說，艾丁塔斯是艾多根的二線保護人員，僅次於貼身隨扈。

卡羅夫的告別式於22日於俄羅斯外交部舉行，總統普廷（Vladimir Putin）也出席，並追授其俄羅斯英雄稱號，普廷與卡羅夫熟識，稱他是傑出的外交官、儒雅善良的人。