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聯合國官員籲菲國法辦總統 杜特蒂：白癡

杜特蒂稱聯合國官員「白癡」、「笨蛋」。（美聯社）

2016-12-22  23:03

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂前陣子自曝，他在擔任達沃市市長時曾親手殺犯人。聯合國人權事務高級專員扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）20日呼籲，菲國司法機關應展現維繫法治與司法獨立的義務，偵辦涉嫌謀殺的總統。杜特蒂今日（22）批扎伊德「白癡」。

杜特蒂在電視演說上表示，「這傢伙（扎伊德）不是在鬧笑話就是發瘋了」，還不斷稱扎伊德「笨蛋」。杜特蒂也說，「你們這些聯合國官，屁股就黏在那，我們還付你們薪水。你這白癡，不要跟我講該做什麼......誰給你這種權力？」

杜特蒂上週自曝，他擔任達沃市市長時「親自」在街上殺害罪犯；之後他也承認，在80年代晚期，他在警匪爆發槍戰時開槍射死3名涉入綁架案的男子。根據路透，杜特蒂掃毒行動的死亡人數超過6千人。

杜特蒂也說扎伊德不了解外交，不應該和他這樣說話，要他「回學校」，最後送上一句「婊子養的」。

相關影音請見：

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  • 呼籲菲國司法機構調查杜特蒂的聯合國人權事務高級專員扎伊德。（路透）

    呼籲菲國司法機構調查杜特蒂的聯合國人權事務高級專員扎伊德。（路透）

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