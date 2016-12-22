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利用路面發電！法國啟用世界第1條太陽能道路

全球首條太陽能道路在法國啟用。（路透）

2016-12-22  23:05

〔即時新聞／綜合報導〕道路也能發電了！法國西北部小鎮圖爾夫爾（Tourouvre）當地時間22日啟用世界第一條太陽能道路，未來可以隨時儲存太陽能，且太陽能板禁得起車輛行駛，未來可望擴大實施計畫。

綜合外媒報導，法國諾曼第地區（Normandie）歐爾尼省（Orne）小鎮圖爾夫爾（Tourouvre）今天正式啟用世界首條太陽能道路，由2800平方公尺的太陽能板組成，目前延伸約1公里，斥資500萬歐元（約新台幣1億6千萬元）打造，該道路開通後將測試兩年，每天接受2000輛次的測試，目前初步認定太陽能板可以承受車輛的行駛。

法國環境部長賀雅爾（Segolene Royal）出席剪綵時表示，若計畫成功，未來將持續擴展計畫至其他城市。計畫測試重點主要檢視道路是否能抵抗氣候變化、車輛重量等。

不過這項造價昂貴的計畫也遭到法國團體批評，太陽能行業工會（ Enerplan）的總裁理查（Richard Loyen）認為，應該降低造價，這項計畫並非當務之急，應該理性行事。

此外，也有人認為諾曼第地區日照不足，並非最佳的測試地點，應該由馬賽（Marseille）取代諾曼第。

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  • 道路總長1公里，將測試2年。（路透）

    道路總長1公里，將測試2年。（路透）

  • 太陽能板能承受汽車重量。（路透）

    太陽能板能承受汽車重量。（路透）

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