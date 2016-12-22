利比亞20戰士誓死護古城 持突擊步槍勇抵IS
2016-12-22 23:39
20名利比亞平民青年組成志願軍，拿著突擊步槍輪守在古城週遭，誓死捍衛家鄉千年古城，避免遺址遭IS毒手。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）在各地引爆不少戰事，所到之處無一完好，中東地區不少歷史悠久的古城及世界遺產，都遭砲火無情摧殘毀壞，為此，在利比亞首都的黎波里（Tripoli）以東地區，聚集了20名年輕志願軍，共同守護當地古羅馬大城，防止大萊普提斯（Leptis Magna）遺址慘遭IS毒手。
綜合外媒報導，現年50歲的阿里（Ali Hribish）為這起保衛行動的策劃者，他對於IS炸毀伊拉克亞述古城尼姆魯德（Nimrud），及掠奪敘利亞的巴爾米拉（Palmyra）古代文物，感到震驚不已，深怕家鄉也同遭摧毀，而發起守衛千年古城的任務，也順利獲得20名青年響應參與其中，背負起這項使命。
20名利比亞平民青年組成志願軍，拿著突擊步槍輪守在古城週遭，誓死捍衛家鄉千年古城中遺址，包含30公尺高的教堂，及古羅馬皇帝所重建的溫泉浴場，阿里認為，戰事轟炸銀行、樓房都是能夠重建的，惟有古城一旦遭毀，就再也回不去了。
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