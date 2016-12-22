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判刑98年囚犯被誤放 結婚生子後又被抓回

馬林被當局錯放提前出獄，日前向法庭請求，希望能看在他已有家庭的份上，別再把他關回大牢裡。（擷取自metro）

2016-12-22  22:51

〔即時新聞／綜合報導〕令人感到相當遺憾的「烏龍」，國外一名犯人原本應在監獄蹲滿長達98年的刑期才能出獄，但卻被當局錯放提前出獄，日前他向法庭請求，希望能看在他已有家庭的份上，別再把他關回大牢裡。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州（Colorado）一名犯人馬林（Rene Lima-Marin），在2000年時被控持槍綁架、搶劫與竊盜，被法官判刑98年。不過因法庭人員的疏失，導致他在2008年時就提前獲釋，直到2014年時，官員才發這個錯誤，又再度把馬林關回監牢裡。

日前馬林向法院提出上訴，難過的表示，「我找到了一份工作，而且也有了一個家庭，我是一家之主，我應該帶領著他們，但我現在離開了他們...我當時太傻，才會犯下愚蠢的錯誤。」，不過檢方對此則回應，當年馬林知道自己是被誤放的，但並沒有主動告知，而是開始重建他的生活，所以不應該被釋放。

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相關關鍵字： 囚犯 搶劫 監獄 科羅拉多州 竊盜 美國
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