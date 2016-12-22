川普任命競選經理康威 擔任總統顧問
2016-12-22 21:42
擔任川普的第三任競選經理康威（Kellyanne Conway）即將前進白宮，出任「總統顧問」一職。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統當選人川普的競選經理康威（Kellyanne Conway）即將前進白宮，擔任川普的「總統顧問」（Counselor to the president）。
美聯社報導，此消息由川普的政權交接團隊於美國當地時間22日早上宣布。根據路透，康威在川普明年1月20日就職後，將在白宮擔任要角，幫助負責紐約商界的口信與立法優先事項。
政權交接團隊說，康威將在白宮「與資深領導階層共事，以有效傳遞與執行政府的立法優先事項與措施。」
現年49歲的康威擔任川普競選總統的第3任競選經理，外界廣泛認為康威有功於川普勝選；康威也是電視新聞節目的常客，常替川普爭議發言解圍。就連川普本人也大讚康威，誇她能有效傳遞川普陣營的訊息。
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