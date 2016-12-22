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私訊考生陪睡能當空姐 中國海南航空面試官遭開除

一名海南航空女考生遭面試官私訊要求陪睡換職位。示意圖。（圖擷自微博）

2016-12-22  23:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南航空爆出，一名面試主考官私訊女考生，以身體換取空姐一職的醜聞。海南航空在查實該事件後，已將該名面試官開除。

據《澎湃新聞》，中國海南航空一名面試官，私訊一名面試女考生，首先問她離開考場沒，隨即調戲對方祭出「我能夠帶你進海航，但你需要付出一些東西」的試探性問話，該名女考生回覆：「錢嗎？」，未料卻遭對方回應：「如果是人呢？」，但遭到該女考生拒絕。

面試官用潛規則性騷擾考生事件傳開，海南航空在經查實該項舉報後，在微博上發表致歉聲明，指出已將涉事人員開除，並保留後續向其追究法律責任的權利，也將繼續加強員工個人道德教育，歡迎各界的共同監督。

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  • 兩方對話被舉報後，該名面試官隨即遭海南航空開除。（圖擷自微博）

    兩方對話被舉報後，該名面試官隨即遭海南航空開除。（圖擷自微博）

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相關關鍵字： 中國 性騷擾 海南航空 潛規則 空姐 陪睡 面試官
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