英國防部18個月內 搞丟759台電腦

2016-12-22 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國新聞聯合社週三（21日）公布的數據指出，英國國防部在18個月內遺失了759台電腦，國防部表示，將進行徹底調查。

《法新社》報導，根據公布數據，英國國防部在去年5月至今年10月，共遺失了759部筆記型電腦和一般電腦，還有32台被偷走。另根據資訊自由法要求公布的數據中，國防部還搞丟了328個CD、DVD和USB。

國防部表示，資訊安全是「重中之重」，將徹底對設備失蹤案件展開調查。發言人表示，該部推行一種文化，安全是所有人的責任，工作人員需報告所有相關事件，這可能導致遺失數字比較高。

其他丟失物品的部門還包括工作與年金部，從去年5月直到今年8月，遺失42個缺乏加密的筆電和電腦、8個USB，財政部也丟了8台筆電。設立不到半年的商業、能源和工業戰略部，從7月開始，已搞丟了6台筆電。