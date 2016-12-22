北海道機場暴雪 長榮班機被爆想「硬飛 」
2016-12-22 23:02
日本北海道目前遭逢暴雪，新千歲國際機場已封閉。（圖擷取自いおねく推特）
〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道目前遭逢暴雪，新千歲國際機場已封閉，但旅客爆料長榮航空飛往台北的班機遲遲不取消班機，疑試圖在風雪中硬飛，另有一架飛往日本的班機則因機場關閉轉降函館，旅客卻無法下機，場面混亂。
長榮航空在今年梅姬颱風期間「硬飛」，遭民航局開罰60萬。據《ETtoday新聞雲》報導，一名陳姓旅客原定搭乘下午3點20分從札幌飛台北的長榮BR115班機，不過札幌新千歲機場在下午3點已因風雪過大宣布關閉，各航空公司已準備安排旅客住宿，長榮航空卻宣稱延到晚間10點30分起飛。旅客苦等了5個小時，機場商店街都關了，長榮地勤主管才出面回應「要等到9點後機場宣布要不要開放」，讓旅客相當不滿，認為「這個天氣根本不可能可以飛」、「長榮根本是要硬搞」。
《東森新聞》也報導另一架長榮BR116台北飛札幌的班機，起飛時新千歲機場仍可起降，抵達時卻因暴雪封鎖，只好轉降函館，但當地地勤混亂，乘客受困在機上5個小時，仍無法順利下機。
對此，長榮航空回應表示，是因為新千歲機場原本預計可在當地時間晚間6點重新開放，因此BR116班機抵達函館後在一直待命，但直到晚間9點機場仍持續關閉，長榮航空已安排航機及旅客在函館過夜。而BR115札幌飛台北的班機也因新千歲機場無法起降，將延至明天再安排回台。
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