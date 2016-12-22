假新聞怎辨識？ 美大學架網站幫讀者做記號...
2016-12-22 20:57
HOAXY網站提供民眾辨識新聞真實性。（圖擷自HOAXY）
〔即時新聞／綜合報導〕假新聞超氾濫，為了讓民眾掌握新聞真實性，美國印第安納大學（Indiana University）近日開發一個網站「Hoaxy」（假的），提供民眾查詢假新聞在社群網站的散播途徑。
綜合外媒報導，Hoaxy網站提供民眾追蹤假新聞的傳遞途徑、分享次數等，也能知道誰曾經分享過這則新聞。印第安納大學複雜網路與系統研究中心主任門策爾（Filippo Menczer）表示，「這是（假新聞）非常嚴重的問題。」
美國大選期間發生過許多假新聞事件，其中一則假新聞更直接引發「披薩門」事件，該新聞稱希拉蕊與競選陣營，藉華府一家餐廳經營兒童色情集團，這讓一名男子信以為真，闖入餐廳開槍被逮。
門策爾團隊原本只是以研究目的開發軟體，不過最近他意識到假新聞嚴重性，最終決定將其公開。據了解，該網站以顏色區分文章，每篇文章都顯示被點擊了幾次，並註明在社群網站的分享次數。
門策爾強調，網站不會告訴你文章的真實性，而是讓用戶看到文章的傳播途徑，民眾可以自己決定該看的新聞，「我們不會有評論式的意見。不會查證這些說法，不會檢查，或直接認定它們是真是假。」
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