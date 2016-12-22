克里姆林宮證實 美俄凍結對話管道
2016-12-22 19:01
〔編譯周柏憲／綜合報導〕克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今日（22）稍早向記者表示，俄國與美國「幾乎所有層級」的對話管道已凍結，也說美國總統當選人川普對俄國的態度可能更具建設性。
路透報導，培斯科夫認為俄方並不期待即將上任的川普政府會迅速否決北約的擴大計畫，而且與美對話管道遭到停止；即使雙方對話，僅以「最低限度」的方式溝通。
培斯科夫說，「我們沒戴上玫瑰色的眼鏡（持不樂觀態度），也不對任何突破抱有幻想，我們只希望有具建設性的方法。」根據路透，俄方認為川普對俄國的態度更具建設性。
俄羅斯衛星網（Sputnik）網站報導，培斯科夫將對話凍結歸咎於美方，「國會間對話、商業對話、社會組織間的對話、文化對話、與政治協商有關的對話、以及兩國外長之間對話等等，都已進入凍結狀態，而且並非我方主動。」
美國國務院發言人柯比（John Kirby）否認，說國務卿凱瑞（John Kerry）昨天還致電俄國外長。柯比也致信《路透》，不知道俄方此話意思為何，也說雙方外交接觸的議題廣泛，儘承認「我們在這些議題上的確與莫斯科意見相左，有些廣為周知，但在對話上仍無突破。」
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