川普兒時故居1月拍賣 價格預估飆漲10倍
2016-12-22 20:53
美國準總統川普的兒時故居日前以125萬美元賣給一位神秘買家，並將在下個月川普就職總統前拍賣，市場預估價格可能飆漲10倍。（圖取自《紐約郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）的兒時故居日前被一位神秘買家以125萬美元（約4千萬台幣）買下，但這位新主人並不打算留為己用，計畫在下個月川普就職總統前拍賣，市場預估價格可能飆漲10倍。
綜合外媒報導，川普兒時故居位於紐約皇后區牙買家莊園，是一棟都鐸式的房屋，有5間臥室，設計溫暖但帶仍有一點金光閃閃的裝飾，有一間正式的餐廳、壁爐、陽光房、夏季廚房，還有一個可停2輛車的獨立車庫。
川普的父親在1940年建造這棟房子，川普直到4歲都住在這裡，他曾在今年9月表示，希望能買回兒時故居。
餐館老闆Isaac Kestenberg和其現已離婚的妻子在2008年以78萬2500美元（約2500萬台幣）買下這棟房子，今年6月，開價165萬美元（約5200萬台幣）出售，後來價格又降到120萬美元（約3800萬台幣），之後委託派拉蒙不動產拍賣，但在10月19日總統辯論晚間臨時變卦，將拍賣時間推遲到大選後。
一名紐約房地產投資者在本月初以125萬美元買下該房，他認為其價值遠遠超過他所付的金額。這棟房將於川普就職前夕1月17日進行拍賣。房產仲介Dolly Lenz估計，該房子價格在川普當選後暴漲，推測會比現在的價值高出3至10倍。
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