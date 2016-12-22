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淘寶網賣上海迪士尼假門票 判刑39個月

2016-12-22  19:55

〔即時新聞／綜合報導〕上海迪士尼自6月開幕以來一票難求，更有中國民眾上網買票竟然遇上詐騙，而首例因販賣偽造入園票的刑事案件判決出爐，被告被判有期徒刑39個月，並處罰金人民幣1萬元（約台幣4萬7000元）。

根據《中新網》報導，被告鄭男一開始先在迪士尼官網買了一張真的入園票，再透過軟體修改二維條碼和入園日期來偽造成假的入園票，並在自己經營的淘寶網店上出售，共有38人受騙，且非法獲利6萬8000多元。

且為了讓自己的淘寶網店能取信於眾，被告鄭男還透過「刷單」假交易和偽造評價等方式美化網店，光是今年4月的網站交易記錄就高達數百條。

被告鄭男表示自己是因為還不起房貸、炒股虧錢，而「迪士尼熱」又正好出現，於是動了歪腦筋，並從4月起以成人票一張499元、兒童票一張375元共售出了200多張假門票。

而上海市浦東新區人民法院在今天上午作出一審判決，以詐騙罪判處被告有期徒刑39個月，並處罰金1萬元（約台幣4萬7000元）。

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  • 被告鄭男所偽造的假門票。（圖擷自中新網）

    被告鄭男所偽造的假門票。（圖擷自中新網）

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