禁毒也禁賭！ 杜特蒂下令將禁止網路賭博

2016-12-22 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）週四（22日）下達新指令，將關閉該國所有網路賭博，他說，菲律賓沒有因此受益，因此下令停止營運。但並未公布這項禁令的時間表。

綜合外媒報導，杜特蒂6月底上任後，曾宣布想要停止菲律賓所有網路賭博，一間網路賭博上市公司PhilWeb（菲網）在8月初遭到停牌後，他又改變主意，稱如果正常繳稅、避開學校及教堂，他允許網路賭博業繼續營運。

但本月22日，杜特蒂又下令將關閉菲律賓所有形式的網路賭博，「他們都沒有用」。他說，網路賭博業開闢很多途徑，它失控了，還指出發放賭博牌照造成嚴重的腐敗，涉及金額高達3兆菲律賓披索（約1兆9000萬台幣）。

但關閉網路賭博業恐造成慘重損失，國營的菲律賓娛樂及博彩公司（PAGCOR）預估每年會損失100億菲律賓披索（約64億台幣）收入。PAGCOR主席則表示將關注更大的海外市場。