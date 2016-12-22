遭加州撤銷登記 Uber宣布停止自駕車測試
2016-12-22 19:43
Uber的自駕車測試計畫受挫，道路使用登記遭加州政府撤銷。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕行動叫車平台Uber近日不顧加州政府警告，強硬表示不需拿到道路許可證，就直接進行自駕車的路面測試，今天遭加州車輛管理局（Department of Motor Vehicles，DMV）撤銷行駛登記，Uber也宣布取消在加州的自駕車計畫。
Uber上週不顧加州政府警告，執意在舊金山進行自駕車測試，美國時間14日上路第1天就兩度發生闖紅燈事件，引發美國媒體、輿論廣泛討論。
綜合外媒報導，加州車輛管理局日前就曾多次警告Uber，在尚未取得官方許可前不得上路測試自駕車，不過Uber認為自駕車上也有配一名工作人員，與一般車輛無異，不需另行申請，雙方認知有差異。
針對加州車輛管理局做法，Uber今天發聲明表示，未來將尋求願意接納自駕車測試的地區，並推動可行的全國性自駕車法律。
據了解，加州車輛管理局今天註銷了Uber的16部自駕車的註冊。除了Uber之外，目前谷歌、福特、特斯拉（Tesla Motors）等公司的自駕車已取得車輛管理局許可，可以上路測試。
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