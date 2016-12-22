| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 國際

俄反制衞星導彈測試成功 威脅美作戰通訊能力

2016-12-22  21:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部官員指出，俄羅斯已測試出，能夠淘汰美國戰略通信及導航衛星的新型導彈，用來擊潰美軍特種衛星的作戰通訊能力，但俄羅斯官方表示，該測試成功的PL-19導彈，僅僅是作為攔截來襲的導彈用。

《華盛頓自由燈塔》日前報導指出，俄羅斯在16日於中部基地發射一枚PL-19導彈，已是5度測試以來第3次取得成功，但導彈發射軌道仍未知。美國國防部發言人米雪兒（Michelle Baldanza）以美國通常不會對其他國家能力發表意見為由，拒談俄國導彈測試成功一事。

俄羅斯稱PL-19導彈用途僅止於防禦，但美國五角大廈戰略武器決策官表示，俄羅斯接連測試的PL-19，是一款反制衛星導彈，並指出該導彈將會降低美方許多制導武器的運作。

俄羅斯以及中國已認知到，美方對於衛星系統作戰的依賴性及脆弱性，反制導彈將成為一種非常重要的非對稱作戰武器。

據悉中國也在12月初展開了反制導彈的測試，但中國國防部駁斥這項消息。目前美國軍方正在採取措施進行應對。

廣告
  • 美國國防部指出，俄羅斯測試成功的PL-19導彈為破壞美國衛星系統的反制型導彈。（歐新社）

    美國國防部指出，俄羅斯測試成功的PL-19導彈為破壞美國衛星系統的反制型導彈。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： PL-19 俄羅斯 反制型導彈 導彈 戰略武器 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：俄反制衞星導彈測試成功 威脅美作戰通訊能力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.