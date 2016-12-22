俄反制衞星導彈測試成功 威脅美作戰通訊能力

2016-12-22 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部官員指出，俄羅斯已測試出，能夠淘汰美國戰略通信及導航衛星的新型導彈，用來擊潰美軍特種衛星的作戰通訊能力，但俄羅斯官方表示，該測試成功的PL-19導彈，僅僅是作為攔截來襲的導彈用。

《華盛頓自由燈塔》日前報導指出，俄羅斯在16日於中部基地發射一枚PL-19導彈，已是5度測試以來第3次取得成功，但導彈發射軌道仍未知。美國國防部發言人米雪兒（Michelle Baldanza）以美國通常不會對其他國家能力發表意見為由，拒談俄國導彈測試成功一事。

俄羅斯稱PL-19導彈用途僅止於防禦，但美國五角大廈戰略武器決策官表示，俄羅斯接連測試的PL-19，是一款反制衛星導彈，並指出該導彈將會降低美方許多制導武器的運作。

俄羅斯以及中國已認知到，美方對於衛星系統作戰的依賴性及脆弱性，反制導彈將成為一種非常重要的非對稱作戰武器。

據悉中國也在12月初展開了反制導彈的測試，但中國國防部駁斥這項消息。目前美國軍方正在採取措施進行應對。