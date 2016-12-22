奧地利變態母親 先殺光全家再「約砲」最後自盡！

2016-12-22 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕國外驚傳一件駭人聽聞的兇殺案，奧地利的一位母親殺害了全家5人及2隻狗，犯案後還約了男人到家中做愛，接著再自殺身亡。

根據《鏡報》報導，瑪堤娜（Martina）殺害的5名死者為59歲的母親、41歲的哥哥、3位年幼的孩童及2隻狗，瑪堤娜將家人殺害後，接著便約了一名男子到家中歡愛。該名男子表示，當日收到瑪堤娜傳來的簡訊後，2人確實有發生關系。

但隔日男子再次來到她家敲門時，卻是無人回應，便留下了一袋禮物、一袋花生、巧克力及橘子當作禮物要給孩子們，並且還留下了一張紙條後才離去。警方對此表示，當時瑪堤娜應該已自殺，目前排除該男子涉案的可能性。

學校人員表示，先前還曾接到瑪堤娜的電話，表示因為外婆去世，孩子無法去學校，要替孩子請假。最後是因為瑪堤娜弟弟的老闆，發現他失蹤了才趕緊報警，整起事件才會因此曝光。

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