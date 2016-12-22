手機放口袋聽歌騎單車 男孩險遭耳機線割喉

2016-12-22 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲16歲男孩威洛比（Bradley Willoughby）日前戴著耳機聽歌騎自行車時，意外摔車出了車禍，他多處受傷，所幸緊急送醫後保住一命，不過他全身上下最嚴重的傷，卻是耳機所造成的。

《每日郵報》報導，威洛比出車禍當時，人整個被甩到鐵絲網圍籬上，他的腳踝脫臼，腰部更有多處割傷，但最嚴重的傷勢則是在他的脖子，耳機線意外纏住了他的脖子，在拉扯下，耳機線彷彿是個鋒利的切割工具，造成他脖子嚴重的撕裂傷，幾乎快要切到他的氣管。

威洛比的母親表示，兒子騎車時把他的iPhone放在口袋裡，戴著耳機聽歌，但意外導致耳機頭卡在圍籬上，威洛比的脖子則被耳機線纏住，「沒人意識到耳機線內是細銅線」，幸好耳機只傷到威洛比脖子上的肌肉，沒有切到氣管。

威洛比在經歷過手術後，狀況穩定不少，現在仍在住院，預估要幾個月後才能康復，他的母親希望能藉兒子受傷這件事，向世人呼籲耳機線的潛在危險性，希望不要讓悲劇發生。