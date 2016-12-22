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壁爐取暖 英4百年歷史茅草屋別墅瞬間燒光

英國警長一家人不久前才剛搬進有著4世紀屋齡的夢幻別墅，卻被意外大火燒到快精光。（圖擷自DailyMail）

2016-12-22  19:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名警長一家四口不久前才剛搬進有著400年歷史的茅草屋別墅，但才剛搬進去3天，就意外引起火災，把價值86萬5000英鎊（約新台幣3427萬）的經典別墅瞬間燒光，一家人在耶誕節前夕頓時無處可歸，只能投靠親戚，處境悽慘。

據《每日郵報》報導，英國一名38歲的大都會警長保羅（Paul Purdy）與32歲的妻子蘇菲（Sophie），不久前才剛花台幣3427萬元，買下兩人夢寐以求的茅草屋頂別墅，但在剛搬進去的第3天時，兩人啟用壁爐試圖讓房子裡面溫暖一些，沒想到木柴的餘燼從煙囪竄出，掉落在茅草屋頂上，火苗頓時一發不可收拾，讓這棟佇立了4世紀的夢幻別墅幾乎被燒到精光，夫妻兩人直呼實在太倒楣。

雖然周邊的街訪鄰居及消防車都全力相助，但因房子結構全是易燃材質，火勢一直持續燃燒好幾個小時才停止，目前無家可歸的保羅一家人將在太太母親家度過耶誕節，鄰居們也在GoFundMe網站上幫他們募款房屋重建的費用。

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  • 花費了3427萬台幣買下的夢幻別墅，卻被開啟壁爐時的柴火餘燼給摧毀，讓夫妻倆欲哭無淚。（圖擷自DailyMail）

    花費了3427萬台幣買下的夢幻別墅，卻被開啟壁爐時的柴火餘燼給摧毀，讓夫妻倆欲哭無淚。（圖擷自DailyMail）

  • 這棟別墅已在當地佇立了400年之久。（圖擷自DailyMail）

    這棟別墅已在當地佇立了400年之久。（圖擷自DailyMail）

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相關關鍵字： 4世紀 倒楣 別墅 壁爐 火災 英國
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