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2海上自衛官上吊身亡 日防衛省：疑遭同袍虐待

2016-12-22  19:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊21日傳出兩名男性自衛官日前相繼於艦船內上吊自殺，其中一人更寫下了在工作上遇到困難等內容的遺書，日本防衛省懷疑兩人是在訓練的過程中遭同袍虐待，目前警務隊正對其原因進行調查。

綜合《日本新聞網》、《共同社》報導，兩名自衛官分別是在9月及10月間自殺身亡，兩人年紀分別為20幾歲及40幾歲，他們參加了今年5月到11月間，由朝霧號驅逐艦在內的3艘軍艦所組成的航海訓練艦隊，海上自衛隊雖對此表示，目前沒有證明兩人有遭到欺凌，但防衛省懷疑兩人可能在訓練的過程中遭同袍虐待。

報導指出，兩名身亡的自衛官並非新任幹部，而是原屬各艦船的自衛隊隊員，在這次的遠洋航海訓練中，同船的醫官每個月都會對全體隊員進行精神狀況檢查，警務隊也將對此展開調查，釐清兩人的自殺原因。

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  • 日本海上自衛隊21日傳出兩名男性自衛官日前相繼於艦船內上吊自殺，兩人生前曾參與今年5月到11月間，由朝霧號（DD-151，圖左）驅逐艦在內的3艘軍艦所組成的航海訓練艦隊。（資料照，歐新社）

    日本海上自衛隊21日傳出兩名男性自衛官日前相繼於艦船內上吊自殺，兩人生前曾參與今年5月到11月間，由朝霧號（DD-151，圖左）驅逐艦在內的3艘軍艦所組成的航海訓練艦隊。（資料照，歐新社）

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