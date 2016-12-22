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美孕婦為籌學費 網拍「兩條線」驗孕棒、日賺6千元

美國女大生網拍兩條線驗孕棒，生意超好每天進帳6000元。（圖擷自mediaite.com）

2016-12-22  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名孕婦為了籌學費，她竟突發奇想在網拍賣起「2條線」呈陽性的驗孕棒，提供給想要惡作劇騙男友的女生，一支陽性驗孕棒售價25美元（約新台幣805元），每天營業額高達200美元（新台幣6441元）。

多家美媒報導，這名懷孕女大聲需要籌錢上學，由於自己已經懷孕，因此他乾脆每天在家「生產」陽性驗孕棒，每支驗孕棒售價25美元，60英里（96公里）外的買家，則可以用35美元（約1116元台幣）買2支，據稱這筆生意讓她每天進帳約200美元。

她在Craigslist廣告上寫道，「無論你要自娛，或是用來惡作劇，甚至敲詐你的老闆，你要怎麼做我不管，這是不問任何問題的交易，告訴我你要的產品，為了錢我會提供給你！」不過目前廣告已被下架。

律師、前聯邦調查局探員卡森（Dale Carson）表示，販售陽性驗孕棒並不犯法，但若用來惡作劇騙人，恐會被指控是詐欺罪。

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