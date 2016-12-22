少子化嚴重 日本2016出生人口跌破百萬大關

2016-12-22 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本少子化、高齡化嚴重，厚生勞動省公布最新人口統計指出，2016年出生人口估算為98.1萬人，自1899年統計以來，首次跌破100萬人，死亡人數減去出生人數的自然減少人口數也創下歷史新高，預計為31.5萬人。

綜合日媒報導，厚生勞動省統計顯示，估算2016年出生人口減少2.5萬人，為98.1萬人，相當於每32秒出生一名嬰兒；死亡人口估算為129.6萬人，比去年增加6000人，相當於每24秒就有一人死亡。日本人口從2007年開始持續自然減少，連減10年。

厚生勞動省認為，「很大原因是被視為生育主力軍的20至39歲女性人口減少」，只要人口結構不變，出生人數的趨勢將持續。厚生勞動大臣鹽崎恭久說，出生人數動向持續嚴峻形勢，將繼續著力採取育兒援助等措施。

統計還指出，2016年有62.1對新人結婚，比去年減少1.4萬對，是二戰以來最低紀錄；若以全年平均來看，每51秒就有一對夫妻結婚，但每2分26秒就有一對離婚。