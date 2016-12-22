稱臉書、推特助長ISIS勢力 奧蘭多血案家屬將提告

美國總統歐巴馬（左）與副總統拜登為被害者致哀。（法新社）

2016-12-22 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧蘭多6月發生夜店恐襲槍擊案，當時造成50人死、53傷，其中3名家屬近日向臉書、推特、谷歌等公司提告，稱這些公司是伊斯蘭國（ISIS）的幫兇，為ISIS提供網路宣傳平台，導致許多年輕人受到恐怖主義的洗腦。

奧蘭多夜店今年6月發生恐襲槍擊案，造成包括槍手在內50死、53傷，槍手初步認定是29歲的阿富汗裔美國公民馬丁（Omar Mateen），當時他宣稱自己在響應ISIS號召。

綜合外媒報導，3名被害者科瑞斯伯（Tevin Crosby）、瑞耶斯（Javier Jorge-Reyes）和格瑞路（Juan Ramon Guerrero）的家屬，美國時間19日在密西根州的聯邦法庭對3家科技公司提告。

據了解，家屬質疑3家公司在已知情況下，仍允許ISIS社群帳號存在，不採取措施關閉ISIS帳號，讓他們得以繼續利用社群媒體宣傳、吸收新人。他們也認為沒有這些公司的保護，ISIS不可能在過去幾年迅速擴張。

臉書回應，公司禁止用戶在臉書上進行恐怖主義活動，當收到檢舉報告時，會迅速移除貼文。推特與谷歌目前則沒有回應。

不過《今日美國》報導認為，勝訴機率不大，因為美國聯邦法律沒有限制出版商（網絡提供商）對其他人的言論負責。