中國政府不甩霧霾 民眾網購「呼吸寶」保命

中國民眾在地鐵內也使用「呼吸寶」。（圖截自王壽國臉書頁）

2016-12-22 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來霧霾嚴重，各地區都深受霾害所擾，許多城市的空氣中佈滿汙染物，導致視線中根本看不見任何景物，甚至影響了航班的運作。然而，中國政府卻擬將霾當作自然氣象災害，讓中國學者直批荒謬。政府坐視不管的結果，造成民眾必須自行出招對抗霧霾的危害。

自由台灣黨後援會辦公室主任王壽國，於臉書上po出他在網路上蒐集到的中國民眾配戴「呼吸寶」的照片，並且指出「呼吸寶」在中國的淘寶網上熱賣，可見中國民眾對於霾害問題人人自危，儘管中國政府不願面對此嚴重危害人民健康的議題，一般民眾仍然使出不同方法保護自身健康。

有網友看到這些照片以後嘲諷的表示：「中國人民真可憐，買口罩只能偷偷地在自家裡面戴，出門在外戴會被公安抓走喔」、「自然現象，多吸無害。不管你信不信，反正我信了」、「為人民服霧」。也有人質疑：「這些裝備有用嗎？」

霾害問題讓許多擔心自身健康的民眾紛紛出招保護自己。（圖截自王壽國臉書頁）

路上的行人清一色都佩戴了口罩。（圖截自王壽國臉書頁）