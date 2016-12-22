紐時：日本人上班打瞌睡 象徵勤奮...

2016-12-22 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名學者指出，在日本上班時打瞌睡，是得到認可的「居眠」文化，其經常被視為勤奮的象徵，因為「你可能是工作得太累了。」

《紐約時報》報導，在大多數國家，上班打瞌睡可能讓你丟了工作，但在日本卻是得到文化上的認同，這種行為被稱為「居眠」（inemuri），已在日本存在至少1000年，人們會在工作場所、百貨公司、咖啡館等公共場所小睡，尤其常見於電車上，不管多壅擠。

英國劍橋大學日本研究的高級講師斯蒂格（Brigitte Steger）說，這種行為在高級白領中最為普遍。他表示，雖然專注力會降低，但日本人認為可能同時做多件事，因此一邊參加枯燥會議，一邊幻想度假，也可以獲得正面評價。但相較於男性，女性若「居眠」容易遭指責。

報導還指出，在社交場合睡覺還可提高聲譽，斯蒂格表示，有次在餐館聚餐時，女同事的男伴趴在桌上睡著了，被其他人稱讚是紳士行為，因為他沒有先行離開而是留在那裡。

哈佛大學社會人類學教授貝斯特（Theodore C. Bestor）指出，「居眠」還有不成文的規定：佔地不大，如果躺在會議室辦公桌下、在電車上佔了數個位子或在平躺在公園長椅上，會因為造成干擾被責罵。